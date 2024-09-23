‏أهالي مكة يحتفلون مع لمسة وفاء بذكرى اليوم الوطني 94

‏عبّر أهالي مكة المكرمة عن حبهم لهذا دوت الخليج الغالي ‏وولائهم لقيادته في احتفالاً كرنفالياً كبيراً أقامته مجموعة لمسة وفاء ابتهاجاً بذكرى اليوم الوطني 94 في قاعة الشيخ عوض الأحمدي بمكة مساء الأحد 22 سبتمبر 2024

‏وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين والوجهاء والأعيان ومشايخ القبائل والمثقفين والإعلاميين وعدد من المدعوين تجاوز 250 من أبناء دوت الخليج بكافة أجناسه وشرائحه تغنوا جميعهم بحب دوت الخليج توحدوا في مشاعرهم ‏وتنوعت طرق التعبير عن هذا الحب والانتماء لهذا دوت الخليج الغالي شعراً ونثراً وغناءً ..

‏وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم تلاه القاري نواف الاركاني .. بعد ذلك قدّم نائب المشرف العام على الاحتفال رئيس اللجنة الفنية والإعلامية الدكتور خضر اللحياني افتتاحية تحدث فيها عن هذه الذكرى الخالدة بكلمات جميلة تنوعت بين النثر واستشهادات الشعر ،

‏بعدها قدم المشرف العام على الاحتفال مشرف مجموعة لمسة وفاء المستشار الدكتور عبدالله محمد بن صالح الذي تحدث في كلمة مطولة بعث من خلالها رسائل ‏تدعو لحب دوت الخليج والولاء لقيادته منبهاً فيها الشباب بعدم الإلتفات لإعداء دوت الخليج الذين يسعون لزرع الفتنة وأهمية انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادته

‏بعد ذلك تم تقديم فاصل (وطني الحبيب) تفاعل معه الحضور ، ثم ألقى الشاعر ‏إبراهيم المهدي قصيدة فصحى نالت استحسان الحضور ، بعد ذلك قدمت الكاتبة الأستاذة فاتن محمد حسين كلمة عن دور المرأة في التنمية أشارت فيها للدور الكبير للمرأة السعودية في التنمية الوطنية وما قامت به منذ تأسيس هذه البلاد حتى وقتنا الحاضر الذي فتح آفاقاً أوسع للمرأة السعودية ، بعد ذلك قدمت فرقة رام الاستعراضية للأطفال بقيادة لطيفة الزهراني ومحمود حافظ اسكتش بعنوان (قصة بلادي) تم إنتاجه خصيصاً لهذه المناسبة بمشاركة الفنان داوود سليمان في دور الجد عبارة عن حوار درامي غنائي جميل عن قصة تأسيس هذه البلاد من فكرة وتأليف الشاعر الدكتور خضر اللحياني والحان محمد العصيمي

‏بعدها توالت فقرات الحفل حيث ألقى الشاعر طالب الذبياني قصيدة شعبية وطنية نالت إعجاب الحضور ، بعد ذلك تم تقديم الفقرة الرئيسية في الحفل اوبريت (شمس الأمل) الذي تم إنتاجه خصيصاً لهذه المناسبة شعر والقاء الدكتور خضر اللحياني وألحان محمد العصيمي وأداء الفنانين محمود حافظ ومحمد العصيمي.

بعدها قدم الفنان حسن عبدالله إسكندراني أغنية وطنية خاصة بعنوان (زعيم وحّد صفنا) ‏تتحدث عن قائد مسيرتنا المباركة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله من كلمات المستشار الإعلامي الكاتب والشاعر الدكتور خضر اللحياني وألحان حسين القرشي.

كما قدّم الشاعر ناصر دغش القحطاني قصيدة وطنية شعبية صفق لها الحضور وتفاعل مع أبياتها ، ‏وألقى الشيخ الدكتور فهد المعطاني كلمة وطنية أشاد فيها ‏بحكمة القيادة الرشيدة وأهمية اللحمة الوطنية ، ثم صدح الجسيس مختار السيد بمجس حجازي بكلمات وطنية جميلة.

واختتمت فقرات الحفل بشيلة شعبية وطنية خاصة تم إنتاجها خصيصاً لهذه المناسبة بعنوان (أرض تدعي للسلام) قدمها المنشد شادي عبدالله من كلمات الإعلامي الدكتور خضر اللحياني ‏تفاعل معها الحضور برقصات السيوف .

‏بعدها دعي المشرف العام على مجموعة لمسة وفاء المستشار الدكتور عبدالله محمد بن صالح الجميع لتناول طعام العشاء بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.

قدّم الحفل الإعلامي محمد السطوحي والإعلامية فدوى الطيار والإعلامي بكر عبد القادر وتخلل الحفل ألوان من الفلكلور الشعبي قدمتها فرقة أبو معتز للفنون الشعبية، وكان الحفل من إخراج عبدالله العتيبي.