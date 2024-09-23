صور | العروض الجوية تزين سماء تبوك ضمن احتفالات اليوم الوطني 94

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ أنورا كومارا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لسريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية