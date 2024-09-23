شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالمدينة المنورة: 60 فرقة و124 مسعفًا لخدمة المحتفلين باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة في احتفالات اليوم الوطني الـ94 بتجهيز (60) فرقة إسعافية، و(5) فرق استجابة سريعة، وعدد (2) مركبات للاستجابة النوعية، بالإضافة إلى أكثر من (22) فرقة طبية راجلة، موزعة على المناطق التي تشهد كثافة من المحتفلين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن الهيئة وضعت خططًا دقيقة لتغطية مواقع الاحتفالات والأماكن الأكثر ازدحامًا، بما في ذلك حديقة الملك فهد وميدان الملك عبدالعزيز، إضافة إلى المواقع الأخرى التي ستشهد تمركز الفرق الإسعافية الإضافية بهدف تقديم الاستجابة الطبية والإسعافية السريعة وتقليل زمن الوصول إلى الحالات الطارئة.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أن هذه الخطط ستنفذ من خلال أكثر من (124) مسعفًا وأخصائيًا، بالإضافة إلى (243) متطوعًا ومتطوعة سيشاركون يوميًا خلال أوقات الذروة لضمان تقديم الخدمات الإسعافية والطبية على أعلى مستوى. كما أكد على جاهزية مركز القيادة والتحكم لإدارة العمليات التشغيلية على مدار الساعة خلال الأيام المصاحبة لهذه المناسبة الوطنية الغالية. تسهيل مهام الفرق الإسعافية وشدد الدكتور الزهراني على ضرورة إفساح الطريق أمام الفرق الإسعافية لتتمكن من الوصول إلى الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الطبية بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أهمية عدم التردد في طلب الخدمة الإسعافية عند الحاجة من خلال الاتصال على الرقم (997)، أو عبر استخدام تطبيق "أسعفني"، أو إرسال نداء استغاثة من خلال تطبيق (توكلنا)، الذي يتيح تحديد موقع المتصل بدقة عالية، مما يسهم في سرعة وصول الفرق الإسعافية إلى موقع البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب.

ودعا الدكتور الزهراني الجميع إلى الاستفادة من الأركان التوعوية المنتشرة في أماكن الاحتفالات لتعلم المهارات الإسعافية الأساسية التي قد تسهم في إنقاذ حياة الآخرين، معبرًا عن تمنياته للجميع بدوام الصحة والعافية، واحتفالاً وطنيًا آمنًا وسعيدًا.