شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| الدرعية تبرز الملاحم الوطنية في احتفالها باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام