شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 7 مساء.. رياح شديدة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)