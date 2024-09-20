شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 7 مساء.. رياح شديدة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقة الرياض اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 19, 2024
للتفاصيل https://t.co/WAiciyaQ5P #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/SQi8idJJLg