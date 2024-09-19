أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق

غرفة أبها تطلق ورشة عمل دور الإعلام في بناء هوية المؤثرين وسط حضور كثيف انطلقت ورشة عمل "الإعلام في بناء هوية المؤثرين"، قدمها المذيع عبدالله آل عبيد من قناة الإخبارية، و بمشاركة عدد كبير من... أبها: أبها: دوت الخليج 16 ربيع الأول 1446 هـ 16 ربيع الأول 1446 هـ الرياض تستضيف 28 دولة حول العالم في معرض "إنترسك السعودية العالمي" تستضيف العاصمة الرياض النسخة الـ 6 من معرض إنترسك السعودية العالمي، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 300 شركة... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 16 ربيع الأول 1446 هـ 16 ربيع الأول 1446 هـ دور الإعلام في تنمية زراعة عسير أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ورشة بعنوان "دور الإعلام في التنمية الزراعية"، بالتعاون مع هيئة الصحفيين... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 16 ربيع الأول 1446 هـ 16 ربيع الأول 1446 هـ برعاية خادم الحرمين..تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ26 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد،... الرياض دوت الخليج الرياض دوت الخليج 16 ربيع الأول 1446 هـ 16 ربيع الأول 1446 هـ الرياض تحتضن القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية الثلاثاء المقبل تنطلق في العاصمة الرياض، أعمال القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية، برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عياف رئيس مجلس إدارة... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 16 ربيع الأول 1446 هـ 16 ربيع الأول 1446 هـ المخالفات تتساوى مع رخص منشآت التدريب الأهلي فيما أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 37 رخصة جديدة لمنشآت تدريب أهلية في مجالات متنوعة خلال شهر أغسطس الماضي، رصدت... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 15 ربيع الأول 1446 هـ 15 ربيع الأول 1446 هـ 260 دراجة مخالفة يوميا تصدت الإدارة العامة للمرور، من خلال إدارات المناطق لتجاوزات قائدي الدراجات الآلية، بحملة ميدانية أسفرت عن ضبط 15.993 دراجة مخالفة،... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 15 ربيع الأول 1446 هـ 15 ربيع الأول 1446 هـ

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