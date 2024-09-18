شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يومًا فقط قبل انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية 50% والان نبدء بالتفاصيل

الفئات المشمولة بالتخفيض ويشمل التخفيض جميع المخالفات المرورية المسجلة على المواطنين والمقيمين والزوار ومواطني دول

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن ارتكاب أي من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، مثل التفحيط أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو تجاوز السرعة المحددة بشكل كبير، سيؤدي إلى فقدان الحق في الاستفادة من التخفيض.

وحثت المرور الجميع على اغتنام هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم المرورية وتجنب تراكم المخالفات مستقبلاً. الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أصحاب المخالفات المرورية المتراكمة إلى المبادرة بسداد مخالفاتهم قبل انتهاء مهلة التخفيض بنسبة 50%، والتي تنتهي في 18 أكتوبر القادم. ويتبقى حاليًا 30 يومًا فقط على انتهاء المهلة التي انطلقت في 18 أبريل 2024.ويشمل التخفيض جميع المخالفات المرورية المسجلة على المواطنين والمقيمين والزوار ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي قبل تاريخ 18 أبريل 2024. ويشترط للاستفادة من التخفيض سداد جميع المخالفات المتراكمة خلال فترة الستة أشهر المحددة.وأكدت الإدارة العامة للمرور أن ارتكاب أي من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، مثل التفحيط أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو تجاوز السرعة المحددة بشكل كبير، سيؤدي إلى فقدان الحق في الاستفادة من التخفيض.وحثت المرور الجميع على اغتنام هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم المرورية وتجنب تراكم المخالفات مستقبلاً.