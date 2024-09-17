شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. ضبط مخالف لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية البنجلادشية، لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
وأوضحت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة.
عقوبة قطع الأشجاروأكد "الأمن البيئي" أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص، غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة.#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) August 12, 2024
للمزيد: https://t.co/Ew37G7Ny2Q pic.twitter.com/OhKGXmi2hQ
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.