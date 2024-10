شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. ضبط مخالف لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

عقوبة قطع الأشجار

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية البنجلادشية، لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.وأوضحت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة.وأكد "الأمن البيئي" أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص، غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.