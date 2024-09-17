شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تشارك بفعاليات وأنشطة متنوعة في احتفالات اليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة الدفاع ممثلة في أفرع القوات المسلحة بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للاحتفاء باليوم الوطني 94، التي ستُنفذ في عدد من مناطق المملكة.

وتُنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضا جوية بطائرات "ف - 15 إس أي" و"ف - 15 سي" و"تورنيدو" و"تايفون" في الرياض، وجدة، والخبر، والخفجي، والجبيل، والدمام، والأحساء، وعسير، وجازان، وتبوك، والطائف، والباحة، والخرج، ونجران، والجوف، وتبوك.

إلى جانب عروضها الأرضية في عدد من القواعد الجوية، فيما سيشارك فريق "الصقور السعودية" بتنفيذ تشكيلات وعروض جوية متنوعة.

مسيرة للدراجين

وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية بعدد من الأنشطة ضمن فعاليات اليوم الوطني في الرياض وجدة والجبيل وعدد من القواعد البحرية، فتنظم مسيرة للدراجين في بوابة الدرعية في الرياض، وتنفذ في جدة استعراضًا للقطع البحرية، وعرضًا جويًا بطائرة "صقر البحر"، وآخر لعملية إنزال غواصين، وعرض لفصيل النخبة، ومسيرة للعربات العسكرية وأخرى لأبناء شهداء القوات البحرية.



كما ستنظم معرضًا للأسلحة والمعدات، وعرضًا ليليًا لسفن "جلالة الملك".

استعراض الزوارق البحرية

وتنفذ القوات في شاطئ الفناتير بالجبيل استعراضًا للزوارق البحرية، وعرضًا لفصيل النخبة وآخر لفصيل المهارات العسكرية، وغارة برمائية وتطهير مبنى، وعرضًا جويًا لطائرة "صقر البحر"، ومسيرة عسكرية، ومعرضًا للأسلحة والمعدات، وتنظم القوات البرية الملكية السعودية، ومسيرة عربات عسكرية في عدد من المدن العسكرية التي ستُزين طرقاتها وأعمدتها بأعلام المملكة.



متحف صقر الجزيرة

ويشارك متحف صقر الجزيرة للطيران في احتفالات اليوم الوطني بعدد من الفعاليات المتنوعة، إذ يستقبل المتحف الزوار على مدى 3 أيام، ابتداء من السبت 21 سبتمبر الحالي من الساعة الرابعة والنصف مساء حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ليتيح للجميع فرصة الاستمتاع بتجربة ثرية تجمع بين التاريخ والثقافة والترفيه.

وتنظم القوات المسلحة احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني، وسيشهد فعاليات متنوعة تتناول قصة توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه- وصولًا إلى مرحلة التطور والحضارة التي أرست قاعدة متينة لحاضرٍ زاهر وغدٍ مشرق.