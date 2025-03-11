تكنولوجيا: آيفون وماك بوك يحصلان على iOS 19 و macOS 16 بتصميم جديد كليًا هذا الخريف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل تحديث iOS 7 في 18 سبتمبر، حيث أعادت تصميم نظام تشغيل آيفون بالكامل. ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة تطوير النظام وتحسينه، لكنها لم تجرؤ على إجراء إعادة تصميم شامل مرة أخرى.

ووفقًا لأحدث التقارير من بلومبرج، تستعد أبل لإطلاق iOS 19 و iPadOS 19 و macOS 16 بتصميم جديد كليًا، يشمل أيقونات محدثة، وقوائم أكثر تنظيماً، وتعديلات على تصميم التطبيقات والنوافذ والأزرار.

من المتوقع إصدار هذه التحديثات في النصف الثاني من عام 2025، مع هدف رئيسي يتمثل في تسهيل تجربة المستخدم وتحقيق انسجام أكبر بين الأنظمة المختلفة.

ويُقال إن التصميم الجديد مستوحى من نظام Apple Vision، مما يعني أن أبل قد تعتمد على تأثيرات عمق أكبر، وشفافية محسّنة، ونوافذ عائمة للقوائم.

ورغم أن iOS و iPadOS و macOS سيصبحون أكثر تشابهاً بعد التحديث، إلا أن أبل لا تخطط لدمج الأنظمة، حيث لا تزال ترغب في الحفاظ على التمييز بين أجهزة ماك وآيباد.

لكن هذا التغيير لا يهدف فقط إلى تحسين تجربة المستخدم، بل يُعتقد أيضًا أنه محاولة من الشركة للفت الانتباه بعيدًا عن تأجيل إطلاق الإصدار الجديد من Siri المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعويض تأخرها في سباق ميزات الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمنافسين.

وتشير بلومبرج إلى أن هذا التغيير الجذري قد يواجه بعض الانتقادات، حيث قد يجد العديد من المستخدمين صعوبة في تقبله.

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