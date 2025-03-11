"التعليم والمعرفة" بأبوظبي تنظم مزاداً إلكترونياً لدعم مرضى السرطان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي اليوم تنظيم المزاد الإلكتروني لمعرض "وطني إبداعي"، احتفاءً بالأعمال الفنية لطلبتها الموهوبين، ولدعم حملة "دروب الأمل" التي يتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان.

يضم المزاد أكثر من 300 عمل فني استثنائي أبدعته أنامل الطلبة من مختلف المراحل الدراسية في إمارة أبوظبي، وسيكون بإمكان الجمهور المشاركة في هذا المزاد بدءاً من مارس وحتى نهاية أبريل 2025.

ويستعرض هذا المزاد أعمالاً فنية مستوحاة من عناصر وزخارف ومواد محلية مثل الرمل والسدو والتلي والأزياء الإماراتية، بالإضافة إلى سعف النخيل والصدف والعملات المعدنية واللؤلؤ، حيث يروي كل عمل قصة ملهمة عنوانها الهوية الوطنية والإبداع الفني.

ويأتي إطلاق هذا المزاد بعد النجاح الذي حققه معرض "وطني إبداعي" العام الماضي في منارة السعديات، ليشكل منصة جديدة لتعزيز التواصل المجتمعي والاحتفاء بإبداعات الطلبة المستوحاة من التقاليد الإماراتية الأصيلة.

