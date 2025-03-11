تكنولوجيا: تسريب يكشف تفاصيل إطلاق هواتف Motorola Edge 60 و Edge 60 Fusion و Edge 60 Pro و Moto G56 و Moto G86

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا لإطلاق مجموعة من الهواتف الذكية متوسطة المدى خلال الأشهر القادمة، وفقًا للعديد من المؤشرات التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة.

فقد تم رصد أرقام الطرز الخاصة بهواتف Edge 60 و Edge 60 Pro و Edge (2025) و Moto G86 في قواعد بيانات الهيئات التنظيمية منذ نحو شهر.

بعد ذلك، انتشرت صور مسربة لأجهزة Edge 60 و Edge 60 Fusion و Edge 60 Pro، حيث تُظهر هذه الصور أن Edge 60 Fusion سيأتي بتصميم مختلف بشكل ملحوظ عن سلفه. علاوة على ذلك، قد توفر موتورولا إصدارًا خاصًا من Edge 60 مزودًا بقلم، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة حتى الآن.

وفي تسريب جديد، كشف موقع 91 Mobiles عن تفاصيل الأسعار وخيارات الألوان والذاكرة لعدد من هواتف موتورولا القادمة ضمن سلسلتي Moto G و Edge.

ومع ذلك، لم يتطرق التقرير إلى إصدار القلم المشاع لـ Edge 60. وبحسب المعلومات، ستأتي سلسلة Edge 60 بالأسعار التالية:

Edge 60 Fusion: يتوفر باللونين الأزرق والرمادي، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 350 يورو (~ 379 دولارًا).

Edge 60: يأتي بالألوان الأخضر والأزرق البحري، مع نفس التكوين من الذاكرة العشوائية والتخزين، بسعر 380 يورو (~ 412 دولارًا).

Edge 60 Pro: يتوفر باللون الأزرق والعنبي والأخضر، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 600 يورو (~ 650 دولارًا).

بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن هواتف Moto G56 و Moto G86 ستتوفر بإصدار يحتوي على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين، رغم أن هذه المواصفات قد لا تكون الوحيدة المتاحة عند الإطلاق. وجاءت الأسعار وخيارات الألوان كما يلي:

Moto G56: يتوفر باللون الأسود والأزرق والأخضر الفاتح، بسعر 250 يورو (~ 271 دولارًا).

Moto G86: يأتي بألوان أرجواني فاتح، ذهبي، أحمر، وأزرق، بسعر 330 يورو (~ 351 دولارًا).

حتى الآن، لم تظهر أي معلومات رسمية حول مواعيد إطلاق هذه الهواتف.

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