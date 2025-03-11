لاول مرة.. رئيس باريس سان جيرمان ضيفا عند مواطن يمني(صورة)

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وبحسب مصادر فان القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان زار مطعم يمني يدعى ko يملكه محمد طارق الضالعي .

وظهر الخليفي بجانب الطفل مدين. عدن - ياسمين التهامي - �زل رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا عند مطعم يمني في مدينة ليفربول وبحسب مصادر فان القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان زار مطعم يمني يدعى ko يملكه محمد طارق الضالعي .وظهر الخليفي بجانب الطفل مدين.

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