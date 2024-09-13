شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير حائل تبحث مع وزارة السياحة الفرص الاستثمارية النوعية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

تطوير القطاع السياحي

الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة تطوير منطقة حائل أمس اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع وزارة السياحة، وذلك بهدف بحث الفرص الاستثمارية النوعية في قطاع السياحة التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة ووزارة السياحة وأمانة حائل.وناقش الاجتماع تطوير المواقع السياحية ذات الأولوية العالية ذات الخيارات الاستثمارية المميزة واستغلال موقعها الإستراتيجي وإمكاناتها السياحية الواعدة، التي ستسهم في تنويع مصادر الدخل بمنطقة حائل، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار السياحي، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.وبين الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر بن عبدالله العبد الجبار أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود التكاملية بين الهيئة والوزارة وأمانة المنطقة لتعزيز القطاع السياحي، والاستفادة من الإمكانيات السياحية الهائلة التي تتمتع بها منطقة حائل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.وأشار إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع السياحي، منوهاً بدعم وزارة السياحة للمستثمرين الراغبين في دخول هذا القطاع الواعد.وأشاد بالدور الحيوي الذي تقدمة أمانة منطقة حائل في توفير البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه المشاريع، مؤكداً أهمية التعاون المتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.