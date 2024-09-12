شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

طقس الخميس

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على الأفلاج والخرج والدلم وحوطة بني تميم والحريق والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء ورماح وضرما.ويتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.