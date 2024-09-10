شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": التزام الأنظمة يسهل أداء المناسك ويضمن راحة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بأداء العمرة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يعد سلوكًا حضاريًا يساهم في تسهيل المناسك وضمان راحة المعتمرين.

ودعت الوزارة المعتمرين إلى ضرورة استخراج التصريح قبل القدوم، والحضور في الوقت والتاريخ المحددين، والتأكد من سريان التصريح عند الوصول إلى الحرم.

وشددت الوزارة على أهمية إبراز التصريح للمنظمين قبل الدخول، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه التعليمات يعكس الوعي واحترام النسك، ويسهم في تنظيم رحلة العمرة بشكل يحقق أعلى درجات الراحة والسكينة للمعتمرين .

وأوضحت الوزارة أن العمرة ليست مجرد عبادة، بل تجربة متكاملة تتطلب الالتزام بالقوانين والأنظمة لضمان سلامة الجميع. وفي حال عدم القدرة على الالتزام بالموعد المحدد، يمكن إلغاء التصريح بسهولة وإصدار تصريح جديد من خلال تطبيقات "نسك" أو "توكلنا".

وأكدت الوزارة على أهمية التعاون والالتزام بتعليمات الجهات المختصة لضمان توفير تجربة روحانية آمنة ومريحة لكافة المعتمرين .