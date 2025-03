شكرا لقرائتكم خبر عن من أسرة واحدة.. شاهد بالصور جنازة ضحايا سيول عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شُيعت جنازة أسرة ضحايا سيول عسير، وهم معيض بن مسفر بن سعدي وزوجته إيمان وأبنائه الثلاثة أوس وقيس وميرال ببلدة الأطاولة.

ويأتي هذا على إثر حادثة الغرق في سيول محايل عسير مساء الأمس. بقلوب مؤمنة بقصاء الله وقدره

شيعت جنازة المغفور له بإذن الله

معيض بن مسفر بن سعدي وزوجته إيمان وأبنائه الثلاثة أوس وقيس وميرال ببلدة الأطاولة

على اثر حادثة الغرق في مساء الأمس

نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يقبلهم وأن يصبر أهلهم...

وفي وقت سابق، أُعلن عن إقامة صلاة الجنازة على أسرة معيض الزهراني، مدير مدرسة البيهقي بآل ختارش في محايل عسير، وزوجته مديرة مدرسة تية آل عيسى، وثلاثة من أبنائهما، في جامع الأطاولة بمنطقة الباحة بعد صلاة العصر.

ودفن المتوفين -رحمهم الله- في مقبرة الأطاولة بعد أن وافتهم المنية يوم الجمعة الموافق 19 صفر 1446 هـ، نتيجة غرقهم في سيول محايل عسير. فقدان خمسة من أسرة واحدة وعلى إثر هذا الحادث الأليم، عبرت إدارة تعليم عسير عن حزنها العميق لفقدان خمسة من منسوبيها من أسرة واحدة.

وذكرت أن الضحايا هم معيض الزهراني وزوجته وولدان وابنة، بينما نجا طفل واحد يبلغ من العمر عشر سنوات.

وآنذاك نُقلت جثامين المتوفين بعد الحادث، إلى ثلاجة مستشفى البرك لإتمام الإجراءات اللازمة قبل تسليمهم إلى ذويهم لإتمام مراسم الدفن.