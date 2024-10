شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن الأمطار

نبه المركز الوطني للأرصاد "بالإنذار الأحمر" من هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق في المملكة يوم الخميس، وهي مكة المكرمة وعسير وجازان.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: العاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف والعرضيات. — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وضهران الجنوب.جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.