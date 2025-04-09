غسل الشعر يومياً في فصل الصيف.. هل هو عادة صحية أم خطأ شائع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:19 صباحاً - في فصل الصيف، يتعرض الشعر إلى التعرّق الزائد، والإفرازات الدهنية، والغبار، والمياه المالحة أو المعقّمة في المسابح، جميعها عوامل تُثقل الشعر وتجعله يبدو دهنياً وفاقداً للحيوية، ولهذا السبب تميل كثير من النساء، إلى غسل شعرهن يومياً في هذا الموسم، كنوع من طقوس الانتعاش والتنظيف، لكن السؤال هل يجب غسل الشعر يومياً؟ أم أن هذه العادة تُلحق الضرر به؟ الجواب ليس بسيطاً، بل يتأرجح بين ضرورة الحفاظ على النظافة والانتعاش، وبين حماية الشعر من الجفاف والتلف.

في الآتي، "الخليج 365" تكشف لك الحقيقة الكاملة حول غسل الشعر يومياً في الصيف بين الفوائد والمخاطر.

غسل الشعر يومياً... بين الفوائد والأضرار

امرأة تنظف شعرها بالشامبو الجاف

لا شكّ أن غسل الشعر يومياً يمنحك شعوراً فورياً بالنظافة والانتعاش، لا سيما بعد جلسات الرياضة أو التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة، كما يساعد في إزالة التراكمات الدهنية من فروة الرأس، ويمنع انسداد المسام، ما قد يقلّل من ظهور القشرة.

لكن، قد يتحوّل غسل الشعر اليومي إلى عادة خاطئة تضرّ بصحة الشعر على المدى البعيد، فالشامبو، مهما بدا لطيفاً، يجرّد فروة الرأس من زيوتها الطبيعية التي تلعب دوراً رئيساً في ترطيب الشعر وحمايته. والنتيجة؟ شعر جاف، ومتقصّف، يفتقر إلى الحيوية واللمعان، والأسوأ من ذلك، قد تتحفّز فروة الرأس لإفراز المزيد من الزيوت كنوع من التعويض.

لذلك، ينصح باتباع روتين عناية بالشعر متوازن، يراعي خصوصية فصل الصيف دون المبالغة في غسل الشعر، إليك بعض النصائح التي أثبتت فعاليتها:

استخدام الشامبو الجاف

الشامبو الجاف، هو منتج يستخدم بين الغسلات لتجديد انتعاش الشعر من دون ماء، يأتي على شكل بودرة أو بخاخ، يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة من فروة الرأس وتجديد مظهر الشعر في دقائق، تعتمد تركيبته غالباً على النشاء أو الطين أو مكوّنات طبيعية تمتص الدهون، وتضفي على الشعر مظهراً نظيفاً ومنعشاً.

مميزات الشامبو الجاف

يمتص الدهون الزائدة ويقلل من لمعان الشعر الدهني.

يضيف كثافة فورية إلى الشعر الخفيف والباهت.

يمنحك مظهراً نظيفاً ومصفّفاً من دون ماء أو مجفف شعر.

يحمي الشعر المصبوغ من البهتان الناتج عن الغسيل المتكرر.

يحافظ على الزيوت الطبيعية التي تغذّي فروة الرأس.

طريقة استخدامه بشكل صحيح:

رجّي العبوة جيداً قبل الاستخدام.

رشي المنتج على الجذور من مسافة 20 سم تقريباً.

اتركيه لدقائق قليلة ليمتص الزيوت.

دلّكي فروة الرأس بلطف، ثم مشّطي الشعر جيداً لتوزيع البودرة وإزالة الفائض.

طرق اختيار الشامبو الجاف المناسب لنوع شعرك

للشعر الدهني: اختاري تركيبات تحتوي على النشاء أو الفحم النشط.

للشعر الجاف أو المصبوغ: ابحثي عن تركيبات معزّزة بزيوت طبيعية ومرطبات.

للشعر الخفيف: اختاري شامبو جافاً يضيف حجماً ولمعاناً من دون أن يثقل الخصلات.

تحضير شامبو جاف في المنزل حسب نوع الشعر

مكونات طبيعية لصنع شامبو جاف

تحضير الشامبو الجاف في المنزل يمنحكِ تحكّماً كاملاً بالمكونات التي تضعينها على شعركِ، وهو لا يوفّر فقط انتعاشاً فورياً، بل يحافظ أيضاً على الزيوت الطبيعية التي تحتاجها خصلاتك للترطيب والتغذية، اختاري الوصفة التي تناسب نوع شعرك، واحتفظي بها ضمن روتينك اليومي للعناية، لتتمتعي بإطلالة متجددة في دقائق، وبدون عناء.

شامبو جاف للشعر الفاتح

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من نشاء الذرة أو نشاء الأرز

4 قطرات من زيت اللافندر أو النعناع

فرشاة صغيرة نظيفة للتطبيق

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي النشاء مع الزيت العطري واحتفظي بالخليط في علبة نظيفة. طبّقيه على جذور الشعر بواسطة الفرشاة واتركيه لبضع دقائق. مشّطي الشعر بلطف لإزالة البودرة الزائدة.

شامبو جاف للشعر الداكن

المكونات:

ملعقة كبيرة من نشاء الذرة

ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو النقي

رشة من القرفة (اختياري)

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي لمحاربة الدهون

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات للحصول على خليط متجانس. طبّقي الخليط على الجذور، واتركيه لبضع دقائق، ثم افركي الشعر جيداً، أو استخدمي مجفف الشعر لإزالة الفائض.

شامبو جاف للشعر الدهني

المكونات:

ملعقة كبيرة من طين الكاولين (الطين الأبيض)

ملعقة صغيرة من نشاء الذرة

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو زيت النعناع العطري

طريقة التحضير والاستخدام:

هذا المزيج مثالي لامتصاص الدهون الزائدة من فروة الرأس.

بعد مزيج المكونات جيداً، والحصول على مزيج متجانس. وزعي الخليط على الجذور، وانتظري بضع دقائق. مشّطي الشعر بلطف لإزالة الفائض.

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3 نصائح عند استخدام الشامبو الجاف الطبيعي

ضعي القليل منه فقط لتجنب بقايا البودرة. لا تستخدميه لأكثر من يومين متتاليين من دون غسل الشعر بالماء والشامبو العادي. احفظي الخليط في علبة مع غطاء محكم لتدوم فعاليته لأطول فترة.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.