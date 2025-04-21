الامارات | برقع الجدات بين «فنون العالم دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «سيلفي» مع رمز الأصالة، والوجوه الطيبة، برقع الجدات والأمهات، وملمح الزمن الجميل الذي يزهو ببساطته التراثية ولونه الذهبي، ليزيّن هذا التشكيل الجمالي جنبات معرض «فنون العالم دبي»، الذي وصل إلى محطته الأخيرة، أمس، بعد أن أتاح لزوّاره فرصة مشاهدة واقتناء 10 آلاف عمل فني لمبدعين من حول العالم، إذ استقطبت النسخة الـ11 من الحدث، الذي استضافه مركز دبي المالي العالمي، 400 فنان.