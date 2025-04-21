لايف ستايل

الامارات | برقع الجدات بين «فنون العالم دبي»

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | برقع الجدات بين «فنون العالم دبي» 1/2
  • الامارات | برقع الجدات بين «فنون العالم دبي» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن برقع الجدات بين «فنون العالم دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «سيلفي» مع رمز الأصالة، والوجوه الطيبة، برقع الجدات والأمهات، وملمح الزمن الجميل الذي يزهو ببساطته التراثية ولونه الذهبي، ليزيّن هذا التشكيل الجمالي جنبات معرض «فنون العالم دبي»، الذي وصل إلى محطته الأخيرة، أمس، بعد أن أتاح لزوّاره فرصة مشاهدة واقتناء 10 آلاف عمل فني لمبدعين من حول العالم، إذ استقطبت النسخة الـ11 من الحدث، الذي استضافه مركز دبي المالي العالمي، 400 فنان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements