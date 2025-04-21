الامارات | الأردن يعلن: ملك مصر رمسيس الثالث مرّ من هنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية، لينا عناب، أول من أمس، بحضور عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، عن اكتشاف أثري جديد في جنوب شرق محمية وادي رم، جنوب الأردن، يتمثل في نقش هيروغليفي لقدماء المصريين يحمل ختماً ملكياً (خرطوش)، يعود للملك المصري رمسيس الثالث، وأكدت عناب أهمية الاكتشاف، كونه أول نقش يكتشف على الأراضي الأردنية، مبينة أنه يحمل دلالة كبيرة، ويُعد دليلاً مادياً على العلاقات التاريخية بين مصر القديمة والأردن، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وقالت عنّاب: «هذا الاكتشاف إضافة نوعية للنقوش الموجودة في الأردن»، لافتة إلى أن الأردن مكتبة مفتوحة، ولديه إرث غني في ما يخص النقوش، إذ يُعد هذا النقش الهيروغليفي إضاءة وإضافة مهمة جداً لموضوع التراث الكتابي في الأردن.

من جانبه، عبّر الدكتور حواس عن سعادته بالمشاركة في إعلان وزارة السياحة عن هذا الاكتشاف الأثري المهم في منطقة وادي رم، والمتمثل في العثور على اسم الملك رمسيس الثالث، وأوضح أن الاكتشاف الأثري أظهر وجود «خرطوشين» يحملان اسم الملك رمسيس الثالث، إذ يشير الأول إلى اسمه عند الولادة، والثاني إلى اسم العرش، ويُعلن فيه أنه ملك مصر العليا والسفلى.

وأكد أن العثور على اسم الملك رمسيس الثالث بجنوب الأردن مهم، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ حفائر منظمة في الموقع، إذ يمكن اكتشاف أشياء تُظهر العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر منذ أكثر من 3000 سنة.