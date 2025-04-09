الامارات | «فتى الجبل» في صالات السينما الخليجية 17 أبريل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعرَض فيلم «فتى الجبل» في دور السينما في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، في 17 مارس الجاري، بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام، التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي، بالتزامن مع شهر التوعية بالتوحد، الذي يوافق أبريل من كل عام.

وينظم عرض خاص للفيلم في 15 الجاري في سينما سيتي - القناة بأبوظبي، بحضور طاقم العمل والممثلين، إلى جانب الأطفال والموظفين من مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص بأبوظبي، وهو المكان الذي اكتشف فيه فريق التمثيل موهبة بطل الفيلم ناصر صلاح.

ويروي الفيلم قصة الطفل الإماراتي «سهيل»، المتعايش مع التوحد، والذي يعاني الإهمال من والده، لتدور الأحداث حول مغامراته في جبال الفجيرة، وإظهار صلابته الفائقة.

شارك في الفيلم 32 ممثلاً، وطاقم عمل إماراتي، ضمَّ المخرجة زينب شاهين من شركة أفلام الفجيرة، والمؤلفة ريحانة الهاشمي، والممثل الرئيس ناصر صلاح الذي يؤدّي دور الطفل الإماراتي «سهيل» المتعايش مع التوحد.

الفيلم مستوحى من كتاب «الفتى الذي عرف الجبال»، للمؤلفة ميشيل زيولكوفسكي، وتعكس قصة «فتى الجبل» دور المجتمع في ترسيخ قيم الدمج والدعم والتمكين لجميع أفراده، وهو ما يتماشى مع أهداف «عام المجتمع 2025» في الإمارات.

ويخوض بطل الفيلم «سهيل» رحلة ومغامرات برفقة صديقه الجديد «براكة»، الكلب السلوقي العربي، للعثور على عائلة والدته في أبوظبي، بحثاً عن القبول المجتمعي والدفء العائلي والخلاص النفسي.

وقال المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، محمد ضبيع: «يأتي دعم المشاريع الإنتاجية التي تُصوَّر في دولة الإمارات بمشاركة طاقم عمل من المواهب المواطنة، وتتناول سرداً إماراتياً، في إطار سعينا المتواصل لتطوير منظومة إبداعية عالمية المستوى»، مضيفاً أن فيلم «فتى الجبل» الحائز العديد من الجوائز العالمية، يُبرِز غنى الثقافة والتراث الإماراتي، ويُسلِّط الضوء على المفاهيم المختلفة عن التوحُّد.