الامارات | لعبة الفيديو الأكثر مبيعاً في التاريخ.. على عرش التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم «إيه ماينكرافت موفي»، المقتبس من لعبة الفيديو الأكثر مبيعاً في التاريخ، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققاً أفضل انطلاقة لهذا العام بعد يومين من طرحه، كما أفادت شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة، أول من أمس.

في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في كندا والولايات المتحدة، تجاوز الفيلم، الذي يؤدي بطولته جاك بلاك وجيسون موموا وإيما مايرز، التوقعات، محققاً عائدات بـ157 مليون دولار.

وتُعد هذه الإيرادات رقماً قياسياً جديداً لفيلم صدر هذا العام، وتشكل أكبر نجاح على الإطلاق يحققه عمل مقتبس من إحدى ألعاب الفيديو في شباك التذاكر الأميركي، متفوقاً على الإيرادات التي جمعها فيلم «سوبر ماريو براذرز» عام 2023 والبالغة 146 مليوناً.

وبفضل العائدات الأجنبية التي وصلت إلى 144 مليون دولار، تخطى إجمالي أرباح فيلم «إيه ماينكرافت موفي» 300 مليون دولار، أي ضعف ميزانية الإنتاج، بحسب مجلة «فرايتي» المتخصصة.

وقال المحلل ديفيد إيه غروس إنّ «شباك التذاكر الأميركي كان في سبات عام 2025، لكنه استيقظ متأخراً».

وأشار إلى أنّ الفيلم موجّه لمختلف الأجيال، ورغم أن التقييمات «لم تكن جيدة، فإن هذا النوع من الأفلام مصنوع للأشخاص الذين يرتادون دور السينما، لا للنقاد».

وحلّ فيلم الإثارة «إيه ووركينغ مان» من بطولة جيسون ستايثم، في المرتبة الثانية محققاً 7.3 ملايين دولار.

ويُجسّد ستايثم في الفيلم الذي أخرجه ديفيد آير، دور جنديّ سابق يعود من التقاعد للبحث عن خاطفي ابنة رب عمله.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 2» مع عائدات بلغت 6.7 ملايين دولار.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم ديزني «سنو وايت» بـ6.1 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيراداته في مختلف أنحاء العالم إلى نحو 170 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من صدوره، وهو رقم بعيد عن ميزانيته المقدرة بـ250 مليون دولار.

وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم الرعب «ذي وومن إن ذي يارد» من إنتاج يونيفرسال، بـ4.5 ملايين دولار.

وتالياً بقية الأعمال في ترتيب الأفلام الـ10 الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- «ديث اوف ايه يونيكورن» (2.7 مليون دولار).

7- «ذي تشوزن: لاست سوبر بارت 1» (1.9 مليون دولار).

8- «هيل أوف ايه سمر» (1.8 مليون دولار).

9- «ذي فراند» (1.6 مليون دولار).

10- «كابتن أميركا: برايف نيو وورلد» (1.4 مليون دولار).

• 157 مليون دولار جناها الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في كندا والولايات المتحدة.

محلل سينمائي:

• شباك التذاكر الأميركي كان في سبات عام 2025، لكنه استيقظ متأخراً.