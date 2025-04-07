الامارات | جريمة في مصر: العثور على جثة رجل أعمال معروف مُقطَّعة في "الفريزر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة رجل أعمال مقطعة إلى أجزاء وموزعة داخل غرف شقة وثلاجة "ديب فريزر" بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

وكانت السلطات قد تلقّت بلاغا من السكان يفيد بسماعهم أصواتاً غريبة داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار وانبعاث رائحة كريهة منها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، حيث اقتحمت الشقة، وبفحصها ومعاينتها تبين وجود أكياس سوداء بداخلها أجزاء من جثة رجل.

كما عثر رجال الأمن على أكياس أخرى داخل "ديب فريزر" بها أجزاء من الجثة.

وبعد تفريغ الكاميرات تبين أن رجل أعمال معروفاً دخل إلى الشقة بصحبة شاب قبل أيام، وخرج الشاب لاحقاً فيما لم يخرج رجل الأعمال.

وكشفت التحريات أن الجثة تعود لرجل الأعمال، وأن القاتل هو الشاب الذي دخل معه بعد أن استدرجه إلى الشقة وأنهى حياته بداخلها انتقاما منه بعد علمه بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين شقيقته.

إلى ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.