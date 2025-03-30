الامارات | مزاد على نموذج أصلي لشخصية الكائن الفضائي «إي تي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرح دار «سوذبيز» في نيويورك، نموذجاً أصلياً لشخصية الكائن الفضائي «إي تي» الذي استُخدم في فيلم E.T. the Extra-Terrestrial للمخرج ستيفن سبيلبرغ، للبيع في مزاد ينتهي في الثالث من أبريل المقبل.

وتأتي هذه القطعة من المجموعة الشخصية للفنان الإيطالي المتخصص في المؤثرات الخاصة كارلو رامبالدي، الحائز جائزة أوسكار ثلاث مرات عن عمله في «دون»، و«كلوز إنكاونترز أوف ذي ثيرد كايند»، و«كينغ كونغ».

ويراوح السعر التقديري لهذا النموذج البالغ ارتفاعه أكثر من متر بقليل، بين 600 و900 ألف دولار، وهو واحد من ثلاثة نماذج استخدمها سبيلبرغ في فيلمه عام 1982.

وقالت كاساندرا هاتون، من دار سوذبيز، إن «هذا النموذج يجسد براعة عصر مضى، قبل أن تصبح المؤثرات الخاصة المُولّدة بوساطة الكمبيوتر سائدة. إنه تحفة فنية أيقونية تُجسّد الحنين إلى الماضي في تاريخ هوليوود».