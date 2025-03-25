الامارات | مغامرات «أستريكس» في مسلسل قريباً على «نتفليكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أكثر من 20 عاماً من فيلم «Asterix & Obelix: Mission Cleopatre» الناجح، كشف المخرج الفرنسي، آلان شابا، للجمهور عن مسلسل رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد، عُرض، أول من أمس، في مهرجان بمدينة ليل الفرنسية قبل طرحه قريباً على «نتفليكس».

يستند المسلسل إلى كتاب القصص المصورة Le Combat des Chefs الصادر عام 1961، وهو السابع في السلسلة التي رسمها ألبير أوديرزو وكتبها رينيه غوسيني، ويدور حول المحارب المشاكس أستريكس ومساعده أوبليكس.

يتكون المسلسل من خمس حلقات، مدة كل منها نحو 20 دقيقة، تُعرض ثلاث منها لجمهور مهرجان «سيري مانيا» للمسلسلات التلفزيونية في ليل، بشمال فرنسا، قبل بثها على «نتفليكس» اعتباراً من 30 أبريل المقبل، بعد استرجاع ذكريات طفولة الأبطال، حيث يكتشف المشاهدون كيف يقع أوبليكس تحت تأثير جرعة سحرية، تعود الأحداث إلى عام 50 قبل الميلاد، حين تجد آخر قرية مستقلة في بلاد الغال الواقعة تحت الاحتلال الروماني، نفسها تحت الحصار.

وفي القصة، يفقد كاهن القرية غيتافيكس عقله، وأيضاً وصفة الجرعة السحرية بعدما سحقه أوبليكس عن طريق الخطأ بحجر منهير، ويثير الرومان المشكلات بين القبائل الغالية المتنافسة، فيما يتعين على الزعيم فيتالستاتيستيكس أن يهزم نظيره من قرية رومانية غالية، سيرامكس، تحت طائلة الوقوع تحت نير يوليوس قيصر.

وقال شابا الذي وضع صوته لدبلجة شخصية أستريكس «لطالما أحببت القصة لما فيها من دينامية بين الرومان والغاليين. هنا، نجد غزاة حقيقيين، ومقاومين، وعملاء». وكانت خطة شابا في البداية إنتاج فيلم رسوم متحركة، ولكن مع بدء الإنتاج، قرر تحويله إلى مسلسل.

. 400 مليون نسخة بيعت من كتب أستريكس بـ130 لغة ولهجة.