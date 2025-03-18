نتائج غير متوقعة.. ماذا يحدث لمرضى الكبد عند ممارسة الرياضة في رمضان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة الرياضة تعزز من صحة الكبد عبر تحسين الدورة الدموية وتقليل تراكم الدهون، خاصة لمرضى الكبد الدهني، والمشي يعد الخيار الأفضل لهؤلاء المرضى لأنه يحقق الفوائد الصحية دون التسبب في إجهاد مفرط للكبد.

ماذا يحدث عند ممارسة مرضى الكبد الرياضة في رمضان؟

وينصح الدكتور إسلام رشاد اخصائي الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، لـ«الوطن»، بضرورة ممارسة الرياضة لأنها تسهم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ما يقلل من خطر المضاعفات الصحية، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بنظام غذائي متوازن يحد من السكريات والدهون الزائدة لدعم صحة الكبد أثناء رمضان.

شروط وقواعد ممارسة الرياضة في رمضان

وأضاف أن ممارسة الرياضة لمرضى الكبد خلال رمضان يجب أن تخضع لضوابط معينة، منها التأكد من استقرار الحالة الصحية من خلال الفحوصات الدورية، واختيار الرياضات الخفيفة كالمشي أو تمارين التمدد، بالإضافة إلى تجنب التمارين العنيفة التي قد تؤدي إلى إجهاد الكبد.

كما ينصح بضرورة الحفاظ على ترطيب الجسم خلال فترات الإفطار والسحور، إذ يساعد ذلك في تعزيز وظائف الكبد وتقليل فرص الشعور بالإرهاق أثناء ممارسة الرياضة.

أفضل توقيت لممارسة الرياضة في رمضان

يؤكد الخبراء أن التوقيت المناسب لممارسة الرياضة لمرضى الكبد خلال رمضان يكون بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات، حيث يكون الجسم قد استعاد بعض طاقته من الطعام والسوائل، كما يمكن ممارسة الرياضة قبل السحور بوقت كافٍ، مع تجنب النشاط البدني أثناء الصيام لتقليل الضغط على الكبد ومنع حدوث أي مضاعفات.

وشدد رشاد على أهمية الراحة الكافية بعد ممارسة الرياضة، وتجنب التمارين المرهقة التي قد تؤدي إلى اضطراب وظائف الكبد، موضحًا أن الاعتدال في النشاط البدني هو المفتاح للحفاظ على صحة المريض خلال رمضان.

أنواع الرياضة المناسبة لمرضى الكبد في رمضان

وأكد استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن الرياضة لا تقتصر فقط على الجيم، بل تشمل الأنشطة اليومية مثل المشي، وتمارين التمدد، واليوجا، وركوب الدراجة، وجميعها تساهم في تحسين صحة الكبد دون التسبب في إرهاقه.

وأوضح أن تمارين القوة مثل القرفصاء والضغط يمكن أن تكون مفيدة، ولكن يجب ممارستها بحذر وتحت إشراف طبي، خاصة للمرضى الذين يعانون من مضاعفات في الكبد.

نصائح غذائية لتعزيز تأثير الرياضة

إلى جانب ممارسة الرياضة، ينصح الخبراء مرضى الكبد باتباع نظام غذائي صحي يشمل تناول الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والابتعاد عن الأطعمة المقلية والدسمة التي قد تزيد من إجهاد الكبد.

كما يُفضل تناول البروتينات الصحية مثل السمك والدجاج المشوي، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء بعد الإفطار للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين أداء الكبد أثناء الصيام.

ويمكن أن تكون ممارسة الرياضة خلال رمضان مفيدة لمرضى الكبد إذا تم اتباع النصائح والإرشادات الصحية المناسبة، ويوصي الخبراء باختيار التمارين المناسبة، والالتزام بالتوقيت الأمثل، واتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على وظائف الكبد وتجنب أي مضاعفات.