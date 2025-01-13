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الامارات | يوسف عمر: التكنولوجيا ستُحدث نقلة في سرد القصص

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الصحافي والشريك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «Seen TV»،

يوسف عمر، خلال جلسة بعنوان: «رواية القصص في عام 2030»، في «قمة المليار متابع»، أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في صناعة المحتوى، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية، مشيراً إلى أن النظارات الذكية ستصبح البديل المستقبلي للهواتف الذكية بحلول عام 2030، ما سيُحدث نقلة نوعية في أساليب سرد القصص والتفاعل مع العالم الرقمي.

واعتبر أن رواية القصص في 2030 لن تكون مجرد نقل للمعلومات، بل ستتحول إلى تجارب أكثر تعاطفاً وإنسانية تعززها التكنولوجيا.

وفي جلسة «إحداث ثورة في التعليم بالتكنولوجيا: فرص التعليم بقيادة صنّاع المحتوى» ناقش جوناثان هال، المدير التنفيذي للعمليات في «ThingLink»، وغارجي روبارليا، الشريكة المؤسسة لمنصة «LearnTube» التعليمية، أحدث الابتكارات التي تمزج بين الذكاء الاصطناعي والتجارب التفاعلية لتقديم تعليم أكثر إبداعاً.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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