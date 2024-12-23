حصاد 2024: أهم مستحضرات المكياج التي لا بد أن تنتقل معك إلى عام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - مع نهاية عام 2024، أصبح من الواضح أن هناك بعض مستحضرات المكياج التي تمكنت من فرض نفسها بقوة على الساحة الجمالية. هذا العام شهد تطوراً ملحوظاً في عالم المكياج، حيث قدمت العلامات التجارية الكبرى ابتكارات جديدة ومثيرة، واكتسبت مستحضرات معينة شهرة واسعة؛ بفضل أدائها الاستثنائي وقدرتها على تلبية احتياجات مختلف أنواع البشرة، من كريمات الأساس التي تمنحك إشراقة طبيعية، إلى أحمر الشفاه الذي يدوم طويلاً، مروراً بأدوات العناية بالبشرة التي تجمع بين الجمال والعناية في منتج واحد، نجد أن العديد من هذه المنتجات ليست مجرد صيحات مؤقتة، بل أصبحت من الأساسيات التي لا غنى عنها في حقيبة المكياج. وفي عام 2025، من المتوقع أن تظل هذه المستحضرات حاضرة وبقوة، مما يجعلها من الأدوات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

في التالي، نستعرض أبرز مستحضرات المكياج التي خطفت الأنظار في 2024، ولماذا ستظل جزءاً لا يتجزأ من روتين الجمال في العام المقبل.

ملمع شفاه Gloss Bomb Stick من فنتي بيوتي Fenty Beauty

ملمع شفاه Gloss Bomb Stick من فنتي بيوتي Fenty Beauty

استعدي للحصول على لمعان رائع؛ تم دمج ملمع الشفاه مع أحمر الشفاه، والآن يمكنكِ الحصول على اللمعان الفاخر مع Gloss Bomb في شكل عصا محمولة. تحتوي تركيبته على مكونات مغذية تحافظ على ترطيب الشفاه، مما يجعلها تبدو ممتلئة وناعمة. هذه التركيبة الغنية تمنحكِ لمسة من الأناقة والجاذبية مع كل تطبيق، مما يجعل شفاهكِ متألقة طوال اليوم.

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أحمر خدود Prisme Libre Blush من جيفنشي Givenchy

أحمر خدود Prisme Libre Blush من جيفنشي Givenchy

أحمر الخدود Prisme Libre Blush من جيفنشي Givenchy يأتي بتركيبة بودرة حرة بأربعة ألوان، ويخلق توهجاً طبيعياً ومشرقاً يدوم طوال اليوم. تتفاعل النغمات الأربع المكملة معاً لتحديد ملامح الوجه بمنتهى النعومة، مما يمنحكِ إشراقة شبابية تدوم حتى 12 ساعة. هذه البودرة الناعمة تندمج مع البشرة بسلاسة، مما يخلق تأثيراً يشبه الجلد الثاني مع لمسة نهائية ماتية لامعة. يتوفر بلونين مختلفين يناسبان جميع درجات البشرة، وهو يأتي في عبوة مدمجة مع مرآة وسجادة لتسهيل لمساتك السريعة أثناء اليوم.

شمع للحواجب Precisely, My Brow Wax من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

شمع للحواجب Precisely, My Brow Wax من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

شمع للحواجب Precisely, My Brow Wax من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics يتميز بفرشاة صغيرة تساعد في الحصول على الكمية المناسبة من المنتج الخفيف والمُلون، مما يمنحكِ حواجب محددة وطبيعية. بمجرد أن يتم تثبيته، يمكنكِ الاستمتاع بحواجبك المثالية طوال اليوم بدون القلق من تأثيرات غير مرغوب فيها؛ مثل التكتل أو التجميد. إنه المنتج المثالي للحصول على حواجب مشدودة ومحددة بأسلوب طبيعي ومتين.

كريم أساس مائي LES BEIGES Water-Fresh Tint من شانيل Chanel

كريم أساس مائي LES BEIGES Water-Fresh Tint من شانيل Chanel

تقدم شانيل Chanel أول تينت مائي أو كريم أساس في عالم التجميل. يستخدم هذا المنتج تقنيات متطورة للمستحضرات الدقيقة، حيث يحتوي على 75% من الماء، مما يجعله خفيفاً ومغذياً للبشرة. مع تقنية الميكرو-فلوديك، تنساب قطرات المكونات الملونة الدقيقة على البشرة فور تلامسها، مما يخلق تأثير بشرة مشعة وطبيعية، كما يُسهم هذا التينت في توحيد لون البشرة وتركها ناعمة ومشرقة. يحتوي أيضاً على فرشاة مدمجة تساعد في مزج التينت بسهولة للحصول على مظهر طبيعي ومتجانس.

قلم كحل Long-Wear Cream Liner Stick من بوبي براون Bobbi Brown

قلم كحل Long-Wear Cream Liner Stick من بوبي براون Bobbi Brown

يمنحكِ قلم الكحل Long-Wear Cream Liner Stick من بوبي براون Bobbi Brown إمكانية تطبيق محدد العيون بسهولة تامة، سواء كان المظهر دقيقاً أو دخانياً. هذا الكحل المقاوم للماء يدوم حتى 24 ساعة من دون أن يتكتل أو يتقشر، كما أنه يحافظ على اللون حقيقياً طوال اليوم. يمكنكِ استخدامه لخلق مظهر أنيق ومرتب، أو لإضفاء لمسة من الجمال الدخاني في عينيكِ.

ظلال عيون Diorshow 5 Couleurs - Limited Edition Eye Palette من ديور بيوتي Dior Beauty

ظلال عيون Diorshow 5 Couleurs - Limited Edition Eye Palette من ديور بيوتي Dior Beauty

Diorshow 5 Couleurs - Limited Edition Eye Palette من ديور بيوتي Dior Beauty مستحضر مميز جداً. تأتي هذه اللوحة الخماسية من ظلال العيون في علبة ذهبية بالكامل، مع نقوش فنية على المسحوق، مما يضيف لمسة من الفخامة. توفر اللوحة لونيْن رائعيْن هما 643 Golden Masquerade و863 Soir de Bal، حيث تحتوي كل لوحة على ظلال من الذهب والبرغندي والفضي والوردي التي يمكن دمجها بسهولة لإنشاء مكياج لافت. هذه الظلال الطويلة الثبات تأتي بتراكيب بودرة كريمية مريحة توفر لكِ تجربة مكياج فاخرة تدوم طوال اليوم.

أحمر شفاه Rouge G The Customisable Ultra-Care Lipstick - The Refill من غيرلان Guerlain

أحمر شفاه Rouge G The Customisable Ultra-Care Lipstick - The Refill من غيرلان Guerlain

Rouge G The Customisable Ultra-Care Lipstick - The Refill من غيرلان Guerlain هو أحمر الشفاه المبدع الذي تم تجديده بإصدار يحتوي على مكونات تعتني بالبشرة. تم تزويده بتشكيلة واسعة من الألوان الغنية التي تدوم طويلاً، وتتوفر بنوعين من اللمسات النهائية؛ ساتان أو مات مخملي. يحتوي بتركيبته على 89% مكونات عناية بالبشرة، ويشمل شمعات من مصادر طبيعية؛ مثل مستخلص زهر الليلي، مما يضفي راحة استثنائية على الشفاه، بالإضافة إلى تصميمه الفريد، يمكن تخصيص علبته المزدوجة مع مرآة وإعادة تعبئتها لتوفير استخدام مستدام وجميل.