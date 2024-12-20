الامارات | وفاة لورينزن.. أحد أعظم 50 سائقاً على الإطلاق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت بطولة ناسكار للسيارات، أمس، إن فريد لورينزن عضو قاعة المشاهير والفائز بسباق «دايتونا 500» في عام 1965، توفي عن 89 عاماً، وأُدرج لورينزن، الذي انتصر في 26 سباق كأس بمسيرته، في قائمة ناسكار لأعظم 50 سائقاً على الإطلاق في عام 1998.

كما أصبح أول سائق ناسكار يكسب أكثر من 100 ألف دولار في موسم واحد عام 1963، وقال رئيس مجلس إدارة ناسكار الرئيس التنفيذي لها،

جيم فرانس، في بيان: «كان فريد لورينزن أحد النجوم الحقيقيين الأوائل في ناسكار، وكان محبوباً من الجماهير، وساعد ناسكار على التوسع»، وأضاف: «لسنوات عديدة، كان الفتى الذهبي في ناسكار هو المعيار الذهبي أيضاً، وهي الحقيقة التي قادته في نهاية المطاف إلى قمة الرياضة، والمكان الصحيح في قاعة مشاهير ناسكار»، وكان لورينزن، الذي يطلق عليه محبوه ألقاباً مثل «قطار إلمهرست السريع» و«فريدي السريع» و«فريدي الشجاع»، يعاني الخرف منذ سنوات.