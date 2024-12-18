الامارات | تمساح يقتل سيدة إندونيسية ويتمسك بجثتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤول إندونيسي، أمس، إن سيدة لقيت حتفها بعدما هاجمها تمساح أثناء بحثه عن الطعام على طول شواطئ إقليم نورث سومطرة.

وقال المسؤول المحلي، كورنيليوس واو، إنه تم العثور على الضحية وهي مصابة بإصابات خطرة في ذراعيها وساقيها، عقب أن تمكنت سلطات منطقة ساوث نياس من القضاء على التمساح.

وأضاف: «السكان واجهوا صعوبة في إخراج الجثة من قبضة التمساح»، موضحاً «لقد تمكنوا من تحريرها بعد ساعات عدة».

وأشار إلى أن التمساح كان يتجول في المنطقة لبعض الوقت، وأن السكان أبلغوا عن رؤيته في وقت سابق.

وتتصدّر إندونيسيا دول العالم من حيث هجمات التماسيح في المياه المالحة، حيث تم تسجيل نحو 1000 حادث، خلال العقد الماضي، ما أسفر عن وقوع أكثر من 450 حالة وفاة، حسبما قال الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.