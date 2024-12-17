الامارات | تمساح يقتل سيدة أثناء بحثه عن الطعام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤول اليوم، إن سيدة لقيت حتفها بعدما هاجمها تمساح أثناء بحثه عن الطعام على طول شواطئ إقليم نورث سومطرة بإندونيسيا.

وقال المسؤول المحلي كورنيليوس واو إنه تم العثور على الضحية أمس، وهي مصابة بإصابات خطيرة في ذراعيها وساقيها، عقب أن تمكنت سلطات منطقة ساوث نياس من القضاء على التمساح.

وأضاف" السكان واجهوا صعوبة في إخراج الجثة من قبضة التمساح"، موضحا " لقد تمكنوا من تحريرها بعد عدة ساعات".

وأشار إلى أن التمساح كان يتجول في المنطقة لبعض الوقت، وأن السكان أبلغوا عن رؤيته في وقت سابق.

تتصدر إندونيسيا دول العالم من حيث هجمات التماسيح في المياه المالحة، حيث تم تسجيل نحو 1000 حادث خلال العقد الماضي، مما أسفر عن وقوع أكثر من 450 حالة وفاة، حسبما قال الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.