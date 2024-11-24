القاهره - الخليج 365
ما زلت غارقا في حياتك المنزلية للأسبوع المقبل ، السرطان. المهمات ، الإصلاحات ، الأشقاء ، الأطفال جعلك تقفز. لقد أدى جانبك الفكري والفلسفي إلى زيادة في المشاركات التعليمية و أو السفر و أو الإعلامية و أو القانونية منذ الأسبوع الماضي. إذا كانت لديك مشكلة مثل دعوى قضائية أو ترغب في إطلاق مشروع ناجح في هذه المجالات ، أو تريد التعاون ، فقم بتوقيت دفعتك الكبيرة في الوقت الحالي. هذا الأسبوع ، يمكن لكبار الشخصيات أن ينقذك ، أو يمكنك تعويض عدو ، أو قد يصيبك الحب. لا تستثمر في الوقت الحالي. تصل السعادة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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