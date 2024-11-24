توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024

ما زلت غارقا في حياتك المنزلية للأسبوع المقبل ، السرطان. المهمات ، الإصلاحات ، الأشقاء ، الأطفال جعلك تقفز. لقد أدى جانبك الفكري والفلسفي إلى زيادة في المشاركات التعليمية و أو السفر و أو الإعلامية و أو القانونية منذ الأسبوع الماضي. إذا كانت لديك مشكلة مثل دعوى قضائية أو ترغب في إطلاق مشروع ناجح في هذه المجالات ، أو تريد التعاون ، فقم بتوقيت دفعتك الكبيرة في الوقت الحالي. هذا الأسبوع ، يمكن لكبار الشخصيات أن ينقذك ، أو يمكنك تعويض عدو ، أو قد يصيبك الحب. لا تستثمر في الوقت الحالي. تصل السعادة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع