القاهره - الخليج 365
لا تزال مشغولا بالأعمال الورقية والرحلات والمكالمات ، ولكن بحلول أواخر الأسبوع خلال الأسبوع المقبل ، ستصبح حياتك المنزلية أكثر حلاوة. إذا كنت تريد الرومانسية ، فطاردها ومنتصف الأسبوع هو أفضل وقت. بعد ذلك ، ستسود المغازلات الخفيفة والشهوة ولكن ليس هذا الوسط من الرومانسية الحقيقية للأسبوع والأسبوع التالي. الأيام حلوة ، وتعزز الحب ، لكن القيد السري أو عدم القدرة على التحدث قد يتداخل. لا تغتنم فرصة عمل. المالية والجنس والالتزامات محظوظة ولكنها صعبة أيضا. السفر والتعلم والحب لهذا الأسبوع. طموحاتك تحصل على الضوء الأخضر في أواخر هذا الأسبوع
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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