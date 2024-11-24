توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024

الأشخاص الذين يولدون تحت هذه العلامة سيكونون منصفين وخفيفين ، وسطاء مشدود ، ووجه عريض ، وعيون رفيعة ، وصدر عريض ، وتصرف حسي ، ومظهر وسيم ، وقوة مراقبة قوية. حازم في اقتناع ، وغير متأثر من قبل الآخرين الدوافع إلى حد ما ليست غير حساسة لمشاعر الآخرين.

هم أكثر مثالية وغالبا ما يفكرون في بناء القلاع في الهواء. إنهم ليسوا حساسين لما يقوله الآخرون عنهم ، فهم كقادة سياسيين ومصلحين دينيين يمارسون تأثيرًا كبيرًا على الجماهير بحماستهم وبذخهم. إنهم لا يجبرون على إجبار الآخرين على آرائهم دون مشاكل كبيرة. إنهم يحبون الإثارة ولديهم قوة الحدس. فهم لا يخضعون للعقل بسهولة. إنهم عشاق الموسيقى الكبار. لديهم شغف خاص بالحقيقة والصدق ولا يترددون في التضحية بحياتهم على مذابح الحرية والإنصاف. ستكون الحياة المنزلية مليئة بالتوترات. الاتصال للحصول على برج الميزان المجاني.