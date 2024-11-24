القاهره - الخليج 365
الأشخاص الذين يولدون تحت هذه العلامة سيكونون منصفين وخفيفين ، وسطاء مشدود ، ووجه عريض ، وعيون رفيعة ، وصدر عريض ، وتصرف حسي ، ومظهر وسيم ، وقوة مراقبة قوية. حازم في اقتناع ، وغير متأثر من قبل الآخرين الدوافع إلى حد ما ليست غير حساسة لمشاعر الآخرين.
هم أكثر مثالية وغالبا ما يفكرون في بناء القلاع في الهواء. إنهم ليسوا حساسين لما يقوله الآخرون عنهم ، فهم كقادة سياسيين ومصلحين دينيين يمارسون تأثيرًا كبيرًا على الجماهير بحماستهم وبذخهم. إنهم لا يجبرون على إجبار الآخرين على آرائهم دون مشاكل كبيرة. إنهم يحبون الإثارة ولديهم قوة الحدس. فهم لا يخضعون للعقل بسهولة. إنهم عشاق الموسيقى الكبار. لديهم شغف خاص بالحقيقة والصدق ولا يترددون في التضحية بحياتهم على مذابح الحرية والإنصاف. ستكون الحياة المنزلية مليئة بالتوترات. الاتصال للحصول على برج الميزان المجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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