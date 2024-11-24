توقعات مولود برج "القوس" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024

تتحقق الأمنيات في الأيام القليلة المقبلة ، القوس. تزداد شعبيتك وتفاؤلك. الرومانسية الخفيفة تحوم. يمكنك مقابلة شخص سعيد ولكنه خفيف ، وليس جيدا للترابط طويل الأجل ، لأن المجالات المالية أو الجنسية ستكون فاشلة. تراجع إلى المنزل والأسرة ومصالح الممتلكات. لا تكن متعجرفا في منتصف الأسبوع. الرومانسية تركب مرة أخرى ، قد تخفي الخفة السعيدة عقبات أعمق. لكن الأيام المقبلة يمكن أن تؤدي إلى نوع من الجاذبية التي تعمل على العديد من المستويات. تعامل مع الأعمال المنزلية بحذر وستنجح