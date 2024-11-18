الامارات | انطلاق الـنسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة في المرموم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت "قلعة الميدان" في القرية التراثية بمنطقة المرموم بانطلاق النسخة الـ24 من بطولة فزاع لليولة بحضور جماهيري كبير.

تتضمن البطولة 6 تحديات تراثية فيما تلقى 16 متأهلا تدريبا مكثفا قبيل بدء الحدث وشهدت الحلقة الأولى فوز زايد أحمد المري بالمركز الأول بعلامة "100"، تلاه عبد الله نبيل الفلاسي بالمركز الثاني بعلامة "55"، وتأهلا للمرحلة التالية.

كانت اللجنة المنظمة قد أقرت 6 تحديات في بطولة اليولة أبرزها اليولة بـ"25 علامة"، تليها تحديات مثل عد القصيد، السباحة، والرماية بـ"15 علامة" لكل منها، ثم الموروث بـ"10 علامات"، وسباق الهجن بـ"20 علامة".

وقدم المشاركون أداء مميزا على إيقاع أغنية "ضرغام"، من كلمات عبد الله حمدان بن دلموك وغناء ميحد حمد وأشرف على التحكيم خليفة بن سبعين وتولت كل من قنوات سما دبي وإذاعة الأولى البث.

وأوضح سعادة عبد الله بن دلموك أن مركز حمدان لإحياء التراث يهدف إلى إبراز الثقافة الإماراتية، وتعزيز الوعي بهوية البلاد التاريخية، مشيرا إلى أن بطولة فزاع لليولة تعد فرصة للشباب لعرض مهاراتهم الفنية والحفاظ على الهوية الثقافية الإماراتية عالميا.