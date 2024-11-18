القاهره - الخليج 365
مهنياً: لا تزال تعيش تحت تاثيرات زمن الشمس في برج العقرب الي يشكل مربعا فلكيا مع المريخ من برج الاسد ومربعا اخر مع اورانوس من برج الثور الذي يحمل اجواء متقلبة بالاضافة الى عودة كوكب بلوتون الى برجك يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني نوفمبر بالاضافة الى وجود الزهرة في برج الجدي
عاطفياً: وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من الجدي يتحدث عن اهتمامات شخصية وعائلية ملحة وطارئة قد تكون مرهقة لاعصابك او تسبب لك الانزعاج أنّ الجوّ العاطفي مشحونًا بالمتاعب والتوتّر، ما يجعلك تعيش بعض الانفعالات المعقدة حاول ان تكون متسامحا ومتفهما اكثر للعازب تميل الى معاملة الحبيب بعدائية حذار اتخاذ أي خطوة حاسمة وسلبية قد تندم عليها
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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