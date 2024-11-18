القاهره - الخليج 365
مهنياً: الخبر الابرز والعنوان الكبير انتقال كوكب بلوتون نهائيا من برجك الى برج الدلو الى موقع رابح جدا ومريح موقع مؤكد للمال مليون بالمئة انت من ملوك المال فترتاح لسنوات طويلة من تاثيراته المدمرة ما يجعلك تعيش اسبوع جيد بشكل عام الظروف سريعة كل شيء يحصل بسرعة وقوة ما يجعلك تعلي سقف توقعاتك تتحرك بحرية ونشاط تحت تاثيرات كوكب الحظ الزهرة في برجك اسبوع مهم جدا دون اي شك انت مقدم على خطوة العمر يا رب تكون مسهلة ومشوقة مبروك عليك انطلق ولا تخاف
عاطفياً: مغازلة وانفراج دعم وتأييد هذا هو العنوان الكبير لحياتك العائلية بحيث يلاطفك كوكب الحب في برجك ويجعلك تعيش فترة واعدة من السعادة والفرح والانسجام شخصيتك جذابة لامعة وعيونك تبرق من التاثيرات الداعمة لحياتك العاطفية والشخصية للعازب, لا تتفاجأ اذا تطوّرت صداقة الى علاقة حب ولا تتفاجأ بحب من النظرة الاولى سوف تتعدد اللقاءات الحميمة وتزدهر العواطف الصادقة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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