الامارات | "بفلوسي هشتري التاريخ" .. هكذا رد محمد رمضان على فنان مصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري محمد التاجي عن كواليس خلافه مع الفنان محمد رمضان، على خلفية مشهد لرمضان، أثار حفيظة التاجي.

وكشف التاجي في لقاء تلفزيوني عن كواليس ما جرى مؤكداَ أنه رأى المشهد الخاص برمضان وهو يقوم بإلقاء كمية كبيرة من الأموال في حمام السباحة.

ليخرج التاجي ويتحدث في لقاء تلفزيوني عن ذلك المشهد، مشيراً أنه من المستحيل أن يقوم شخص بإلقاء الأموال بهذا الشكل، حتى وإن كانت هذه الأموال مزيفة.

وأكمل التاجي تعليقه قائلا "قولتلو الفلوس مش كل حاجة.. أهم حاجة الواحد يعمل تاريخ"، خاصة أن كل عمل يضاف إلى السيرة الذاتية للفنان.

وهنا وقعت الأزمة، بعد التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها التاجي، والتي أكد على أنه لم يخطئ فيها في حق رمضان نهائيا، لكن الأخير غضب.

فيما أشار التاجي إلى أن بعض الأشخاص أرسلوا إليه رد رمضان الذي كتبه عبر السوشيال ميديا قبل حذفه، وقال فيه رمضان "الفنان الكبير محمد التاجي.. انت بتعمل تاريخ.. وأنا بفلوسي هشتري التاريخ".

ليعلق التاجي على الأمر قائلا "لو هو قصده ان هو يمجد فيا.. أنا متشكر جدا يا محمد.. ولو هو قصده انه يتريق عليا.. ربنا يسامحك يا محمد"، مشيرا إلى كون رمضان في عمر ابنته.