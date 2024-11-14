الامارات | تبني زنزانة في منزلها بسبب ابنها!!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في محاولة لحماية ابنها المدمن على المخدرات والقمار، قامت امرأة تايلاندية مسنة بتركيب زنزانة حديدية داخل منزلها.

واتخذت المرأة تبلغ من العمر 64 عاما من مقاطعة بوريرام في تايلاند تدابير استثنائية بعد أكثر من 20 عاما من العيش في خوف دائم من ابنها المدمن على المخدرات لحماية نفسها وجيرانها، وذلك كما ذكرت صحيفة odditycentral، ،

وطلبت أخيراً من المقاولين بناء زنزانة سجن داخل منزلها حيث يمكنها حبس الرجل البالغ من العمر 42 عاماً عندما يصبح عنيفا.

وأخبرت الشرطة أنها حاولت فعل كل شيء لإنقاذ ابنها على مر السنين، بما في ذلك عدة محاولات لإعادة التأهيل في أكثر من 10 مراكز مختلفة في جميع أنحاء البلاد، لكن لا شيء نجح وأصبح عنيفًا بشكل متزايد مع مرور الوقت، وفي مرحلة ما، أصبح الابن مدمنًا على القمار أيضًا، ما جعل الأمور أسوأ.

وقالت والدة بوريرام: "لقد عشت في خوف دائم لمدة عشرين عامًا، عشت بمفردي مع ابني منذ وفاة زوجي، وكان أحد أسباب وفاة زوجي الاكتئاب والتوتر الناجم عن إدمان ابني للمخدرات، قمت بتركيب قضبان حديدية في منزلي لأنني كنت قلقة بشأن سلامتي وسلامة جيراني".

في الثالث والعشرين من أكتوبر، اضطرت المرأة إلى الاتصال بالشرطة لأن زوجها لم يستطع السيطرة على ابنها، وتم إيداعه في المستشفى، لكنها كانت تعلم أنه سيعود، لذا قررت إقامة زنزانة في المنزل، وحرصت المرأة المسنة، على أن يتمكن ابنها من الوصول إلى المرافق الأساسية وتركت مساحة بين القضبان المعدنية لإعطائه الطعام والماء.

وقالت المرأة: "تحتوي الغرفة ذات القضبان على وسائل راحة أساسية مثل السرير والحمام وخدمة الواي فاي، "لقد صممت حفرة صغيرة لتوصيل الطعام والمشروبات إلى ابني وقمت بتثبيت نظام كاميرات مراقبة لمراقبة سلوكه على مدار 24 ساعة في اليوم. أعتقد أن هذا الإجراء سيحميني وجيراني من سلوكه العدواني".

ولم يتضح بعد كيف علمت الشرطة بأمر زنزانة المرأة المصنوعة يدويا، ولكنهم لم يكونوا سعداء بذلك بالتأكيد عندما زاروا منزلها الأسبوع الماضي، وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة قد تدان بانتهاك حقوق الإنسان والاحتجاز غير القانوني.

وقال قائد شرطة المنطقة إن "تصرفات المرأة تنتهك المادة 310 من قانون العقوبات، التي تتناول الاحتجاز غير القانوني الذي يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة، ويعاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى 15 عامًا".

ومن غير المرجح أن تواجه الأم اليائسة أي إجراءات جنائية، خاصة بعد أن تصدرت قصتها عناوين الأخبار الدولية، ما سلط الضوء على مشكلات إدمان المخدرات المتزايدة في تايلاند، ومع ذلك، أمرت بتفكيك زنزانتها، ووعدت الشرطة بإيجاد حل أفضل لمشكلتها.