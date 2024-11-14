الامارات | رجل غير محظوظ يضطر لإزالة ثعبان من مرحاضه كل عدة أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اضطر رجل استرالي للاستعانة بالجهات المختصة مرتين متتاليتين للتخلص من ثعبان تلو الآخر وجدهما في مرحاض منزله.

وذكرت وسائل الإعلام أنه كان على مدرب الثعابين درو جودفري، الذي يعمل لدى شركة مختصة بهذه الحوادث في إقليم كوينزلاند الأسترالي، مهمة إزالة ثعبانين من نوع موريليا سبيلوتا ماكدويلي، من وعاء مرحاض أحد العملاء ولمرتين متتاليتين.

وذكر جودفري لمجلة نيوزويك: "اتصل بنا صاحب المنزل بعدما وجد الثعبان عندما ذهب لاستخدام المرحاض. وكانت حينها أنثى ثعبان ومن المرجح أنها كانت هناك لنقع جلدها في الماء قبل أن ينسلخ عنها" .

وأضاف أنه " بعد يومين، تم استدعاؤنا إلى نفس المنزل لإزالة ذكر ثعبان هذه المرة من نفس المرحاض." وشرح قائلا "من المرجح أن الذكر دخل باحثًا عن الأنثى لأن هذا كان آخر مكان تركت فيه أثرًا للرائحة"،.

وشرح صائد الثعابين أن هذا النوع من الثعابين ويسمى "ثعابين السجاد الساحلية غير سامة " وأنها" تمنع القوارض وأنواع الآفات الأخرى". وتابع أنها "تنمو إلى أكثر من 3 أمتار ولكنها حيوانات هادئة وودودة تجاه البشر. إنهم يعضون فقط للدفاع عن النفس" .

وأضاف مدرب الثعابين: "لقد اضطررنا إلى القيام بذلك عدة مرات من قبل. وجود الثعابين في المراحيض ليس بالأمر غير المعتاد ولكن لحسن الحظ ليس شائعًا. "

ووفقًا لـ Australian Geographic، يوجد أكثر من 190 نوعًا من الثعابين في البلاد، حوالي 25 منها سامة وخطيرة على البشر. ووجدت دراسة أجرتها جامعة ملبورن أن معظم لدغات الثعابين المميتة في أستراليا حدثت للرجال خلال الأشهر الأكثر دفئًا من العام في منازلهم أو بالقرب منها.

وعلق مستخدمو منصة فيسبوك على صور الثعبان، حيث كتب أحدهم، "لا أجلس أبدًا على المرحاض ما لم ألق نظرة أولاً." وأضاف آخر، "لهذا السبب أشعل الضوء في الحمام طوال الليل."