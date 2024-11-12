توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 09 تشرين الثاني إلى الجمعة 15 تشرين الثاني 2024

مهنياً: استراحة المحارب انفراج تصاعدي اسبوع تصفية الحسابات من بعد الاجواء المكهربة تخف اوتنهي لتحديات والمعاكسات وتفتح امامك الابوب والصفحات الجديدة مع انتقال المريخ الى من موقع معاكس من السرطان الى موقع مساعد الى الاسد ليشكل مثلث فلكي مع الزهرة في القوس الناري الصديق ما يجعلك المستفيد الاكبر من هذه المعادلة الفلكية الرابحة اسبوع تسويات ترتيبات انفراجات الاجواء صافية

عاطفياً: تستعيد حيويتك وترتفع معنوياتك مع وجود كوكب الزهرة كوكب االمال والحب والشهرة والجمال في برج القوس الناري الصديق الذي يرعاك ويقدم لك السعادة والرومانسية في هذا الاسبوع الرائع والمميز حيث تتطوّر العلاقات وتلفت الأنظار إليك وتسحر كلّ من يقترب منك، للعازب, تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة أو ربّما خلال زيارة جامعية او ثقافيّة وقد تلتقي شخصاً يلفت اهتمامك أو تختار الارتباط