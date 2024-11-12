توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 09 تشرين الثاني إلى الجمعة 15 تشرين الثاني 2024

مهنياً: تفرح تنطلق بخطى ثابتة نحو الامام وتقدم افضل ما لديك حضورك مميز طاقاتك حلوة تستطيع الوصول الى ما تريد اسبوع جيد تاثيرات مائية مناسبة وداعمة من الشمس وعطارد ومن القمر الجديد من العقرب من البيت الخامس في مثلثات داعمة من زحل ونبتون من الحوت والحدث الاهم انتقال المريخ من برجك الى الاسد فترة مليئة بالحظ والتقدم كل الاجواء مشجعة على النجاح اسبوع جميل مميز رائع تختفي العراقيل وترتاح انت من ملوك الابراج

عاطفياً: تشهد حياتك العاطفية سلسلة مناسبات عديدة تسعدك وتجعلك تكتشف بعض الاشخاص المميزين الذين قد يلعبون دورا في حياتك المستقبلية وتمارس سحرا تحت تأثير كوكب الحب من برج القوس الذي يحمل اليك وعودا بازدهار عاطفي وانسجام ومفاجآت حلوة للعازب, يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام في أثناء الاجتماعات والسهرات والمناسبات