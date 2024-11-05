في سن اليأس.. نصائح مهمة لحماية قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - يتغير جسم السيدات خلال السنوات التي تسبق توقف الدورة الشهرية وبعدها، ما يسبب ظهور أعراض مثل الهبات الساخنة واضطرابات النوم، لكن التأثير على الجسم قد يمتد إلى صحة القلب.

وبحسب "مديكال نيوز توداي، تفيد تقارير جمعية القلب الأمريكية بأن أمراض القلب تتسبب في وفاة النساء أكثر من السرطان، وعلى الرغم من أن الرجال أكثر عرضة لأمراض القلب، إلا أن هذا الفارق ينتهي بعد انقطاع الطمث.

ويبلغ خطر أمراض القلب أعلى نسبة له خلال سنوات سن اليأس، ويتم تعريف سن اليأس بأنه السنوات التي تسبق انقطاع الدورة الشهرية وحتى مرور 12 شهرا من آخر دورة.

وتقول الدكتورة ديبورا ماثيو، المستشارة الطبية الرئيسية في أكاديمية تدريب العلاج الهرموني البديل: "يعتبر هرمون الإستروجين واقياً جداً لصحة القلب لدى النساء. لذلك في مرحلة الخصوبة يكون لدى النساء خطر أقل بكثير للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم مقارنة بالرجال".

وتتابع "بعد انقطاع الطمث، عندما تنخفض مستويات هرمون الإستروجين، يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء ويصبح أعلى من الرجال في نفس العمر".

وتحدد ماثيو مجموعة من مخاطر القلب والأوعية الدموية التي تزداد بعد انقطاع الطمث. وتشمل:

• مرض الشريان التاجي.

• ارتفاع ضغط الدم.

• عدم انتظام ضربات القلب.

• السكتة الدماغية.

• قصور القلب.

وتعتبر أعراض سن اليأس الحادة مؤشراً على زيادة مخاطر أمراض القلب.

الوقاية

النظام الغذائي المتوسطي الأخضر، الذي يشتمل على الأسماك، هو على الأرجح النظام الغذائي الأكثر صحة لحماية القلب من المخاطر المتزايدة.

وينبغي الحد من الدهون الحيوانية، وتجنب الأطعمة فائقة المعالجة تماماً.

ويتضمن النمط الصحي لحماية القلب الصيام المتقطع، أي تناول طعام العشاء مبكراً، والحد من ساعات الطعام بما لا يتجاوز 8 ساعات في اليوم، لعدة أيام كل أسبوع.

أما الرياضة، وخاصة المشي وركوب الدراجات والسباحة والرقص، وغيرها من أنشطة الأيروبيك، فهي ضرورية للحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية.

من ناحية أخرى، تنبغي مناقشة خيارات العلاج بالهرمونات البديلة مع الطبيب، حيث تشير الدراسات إلى أن العلاج بهرمون الإستروجبن البديل يوفر وقاية جيدة للقلب، لكن يتطلب الأمر اختيار العلاج الهرموني المناسب، وبالطبع، تجنب التدخين من إجراءات الوقاية لصحة القلب.