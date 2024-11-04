الامارات | إبداعات من 63 دولة في «الإمارات الدولي للملصق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت شعار «مستقبل الذكاء الاصطناعي: لقاء الإبداع والتكنولوجيا»، ينطلق، مساء اليوم، في ندوة الثقافة والعلوم معرض الإمارات الدولي السادس للملصق.

ويسلط المعرض الضوء على أعمال 336 مصمماً من 63 دولة، بما في ذلك الإمارات والأرجنتين والنمسا والصين، ومصر وفرنسا وألمانيا، وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأميركية، والعديد من الدول.

وسيعرض المشاركون ملصقاتهم الابتكارية، مستكشفين تقاطع الإبداع والتكنولوجيا في العصر الرقمي. كما يضيء المعرض على دور الذكاء الاصطناعي في دفع التقدم وتعزيز الإبداع والتواصل العالمي، إذ يسعى المشاركون من خلال أعمالهم إلى معالجة العديد من القضايا المعاصرة الملحة عبر الابتكار. ويحفّز المعرض المصممين على استكشاف تأثيرات الذكاء الاصطناعي في عالمنا، ويبرز التآزر بين الإبداع والتكنولوجيا.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، حرص الندوة على مواكبة التطوّرات وتذليل الصعوبات التي تواجه أجيال المستقبل، عبر إتاحة الفرصة لعرض الأفكار والإبداعات والإتيان بكل ما هو جديد ومتقدم، لمواكبة التقنيات العلمية والإبداعية وتوظيفها في مختلف المجالات الثقافية والفنية.