كيندال جينر في يوم ميلادها.. صيحات جمالية عصرية تألقت بها في إطلالاتها الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - تُلهم عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر Kendall Jenner الشابات أساليب مكياج وتسريحات شعر عصرية تنبض بالحياة والحيوية، وكونها إحدى أبرز نجمات تلفزيون الواقع شهرةً على الإطلاق وأشهر عارضات الأزياء العالميات، فهي تُعد مصدر إلهام للعديد من بنات جيلها. هي التي تعتمد اللمسات العصرية في إطلالاتها الجمالية وتُحافظ على ملامحها الناعمة البسيطة الجذابة في كل إطلالة تختارها.

تكسر كيندال جينر القاعدة في الكثير من الأحيان لتعتمد أجمل إطلالات المكياج الجذاب بدرجات مشرقة نابضة بالحياة، مثل البنفسجي والأخضر والبرتقالي والوردي إلى جانب الألوان الترابية الناعمة كالنيود، وأحياناً أخرى تختار المكياج السموكي الداكن والبراق مع الحفاظ على النعومة واللمسات البسيطة في تطبيق مكياجها.

كذلك تحرص كيندال جينر على اعتماد أجمل التسريحات العصرية، بما فيها تسريحة ذيل الحصان المنخفضة وتسريحة كعكة الشعر التي تشتهر بها وغيرها من التسريحات التي تناسب النساء من مختلف الأعمار، لا سيما الشابات منهن.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي تحتفل به في 2 نوفمبر من كل عام، نرصد لك مجموعة صيحات جمالية من كيندال جينر، والتي تُلهمك إطلالات عصرية جذابة.

مكياج ترابي خفيف مع تسريحة الريترو

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في أحدث ظهور لها، لفتت كيندال جينر الأنظار بستايلها العصري الجذاب، حيث اختارت صيحة المكياج الترابي الخفيف الذي ارتكز على ظلال العيون الترابية الناعمة فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين، واختارت الفاونديشن الموحد والمخملي مع البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور الكراميل. كذلك، لفتت الأنظار بلون شعرها الأشقر مع تسريحة الريترو الكاريه والفرق الجانبي للغرة.

مكياج بني ناعم مع تسريحة الشعر الكاريه المالس

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وفي عرض أزياء في أسبوع الموضة في ميلانو، اعتمدت كيندال جينر مكياجاً بنياً ناعماً اختارت فيه الظلال البنية الخفيفة فوق الجفن العلوي للعين إلى جانب الماسكرا الكثيفة، ومكياج البشرة المشرق مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الوردي الداكن والمحدد بالكونتور الداكن، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس الأشقر بقصة الكاريه الطويل مع الفرق النصفي للغرة.

مكياج سموكي ناعم مع تسريحة الشعر الكيرلي

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وفي حفل الميت غالا MET GALA 2024، تألقت كيندال جينر بمكياج سموكي ناعم ارتكز على الظلال السموكي الخفيفة فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا المطولة للرموش والفاونديشن الطبيعي المصقول بالبلاش الوردي الناعم وأحمر الشفاه النيود الطبيعي، وإلى جانب ذلك اعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي مع الفرق الوسطي للغرة المسرحة إلى الأعلى بأسلوب أنثوي أبرز ملامحها الجمالية.

صيحة أحمر الشفاه الصارخ مع تسريحة الكعكة

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وفي واحدة من أجمل إطلالاتها الجمالية، اختارت كيندال جينر مكياجاً كلاسيكياً جذاباً اختارت فيه الماسكرا المطولة للرموش مع مكياج البشرة المناسب للون بشرتها البيضاء مع أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ، كذلك اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة بالفرق الوسطي للغرة وبعض الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه.

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مكياج نيود مع تسريحة الشعر المموج

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وتتناغم درجات النيود مع لون بشرة كيندال جينر الجذابة، حيث اختارت في إحدى إطلالاتها مكياج نيود خفيفاً ارتكز على القليل من الظلال النيود والماسكرا الناعمة، وخط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين ومكياج البشرة المخملي الناعم وأحمر الشفاه النيود الطبيعي، كذلك اختارت تسريحة الشعر المموج المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج زهري ناعم مع تسريحة ذيل الحصان

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وبإطلالة جذابة لها، اختارت كيندال جينر مكياجاً زهرياً ناعماً ارتكز على الظلال الزهرية فوق جفن العين المتحرك، مع الماسكرا المطولة للرموش، ومكياج البشرة المشرق والناعم وأحمر الشفاه الزهري الخفيف، كذلك تألقت بتسريحة ذيل الحصان العالية المصقولة بالفرق النصفي للغرة.

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مكياج خفيف مع تسريحة ذيل الحصان العالية

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وفي إطلالة أخرى لها، تألقت كيندال جينر في حفل الميت غالا 2023 بمكياج خفيف اختارت فيه القليل من الظلال الخافتة فوق الجفن العلوي للعين مع الماسكرا الكثيفة والمطولة للرموش، والفاونديشن الطبيعي الموحد وأحمر الشفاه الزهري الخفيف، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان العالية المصقولة بالفرق الوسطي للغرة.

مكياج ذهبي خفيف مع تسريحة الكعكة المبعثرة

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وتألقت كيندال جينر في إحدى إطلالاتها الجمالية بمكياج ذهبي ناعم ارتكز على الظلال الذهبية الخفيفة فوق جفن العين مع الماسكرا الناعمة ومكياج البشرة البرونزي الموحد وأحمر الشفاه النيود، وأكملت إطلالتها بتسريحة الكعكة المبعثرة مع الغرة النصفية وخصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.