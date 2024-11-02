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تحذير من هذه الأحلام.. 7 رؤى يجب ألا تتحدث عنها أبدا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

كشف الشيخ محمد أبو بكر عن أحلام يُنصح بعدم تفسيرها بشكل نهائي فور رؤيتها.

وقال "أبو بكر" عبر قناته الخاصة على "يوتيوب": "هناك 7 رؤى يُفضل عدم الحديث عنها أو محاولة تفسيرها، موضحًا أن هذه الأحلام تشمل:

1- رؤية شخص ميت يأخذ أحد الأحياء معه ويرحل، أو يأخذ ذهبًا من المنزل، أو يأخذك إلى مكان مجهول، أو يرمي المال في البحر.

2- سقوط أحد الأسنان في المنام.

3- رؤية نفسك تتزوج وسماع أصوات صاخبة ومرتفعة، لكن إذا وجدت نفسك في فرح دون صوت فهذا أمر غير مقلق.

4- فقدان شخص عزيز وعدم العثور عليه.

5- نفاد الطعام منك في الحلم دون العثور عليه مجددًا.

6- رؤية النار في منزلك أو في منزل شخص تعرفه.

7- رؤية حية أو عقرب أو ثعبان أسود يلدغك، فيُنصح بعدم الحديث عنها أبدًا.

واختتم قائلاً: عند رؤية هذه الأحلام، عليك أن تقول: "خيرًا لنا، وشرًّا على أعدائنا" كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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