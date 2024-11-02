عانى من هذه الأعراض.. شاب يكتشف إصابته بجلطة في المخ بالصدفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عانى شاب هندي يدعى ديباك شيندي، من الصداع، قبل أن يكتشف أنه علامة على الإصابة بجلطة في المخ، بعد تجاهله ارتفاع ضغط الدم.

وبحسب indianexpress، فإن الشاب البالغ من العمر 32 عاما، شعر بصداع شديد وفقد الوعي، قبل خضوعه لفحوصات بالمستشفى ليكتشف وجود جلطة في المخ.

وأجرى الأطباء قسطرة للمريض من أجل إزالة الانسداد بالمخ للحماية من تعرضه للسكتات الدماغية.

ما علاقة ارتفاع ضغط الدم بجلطة المخ؟

يرتبط ارتفاع ضغط الدم بجلطة المخ وحدوث السكتة الدماغية، والتي تحدث عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في المخ وينزف.

كما يؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى إتلاف جدران الشرايين، ما يتسبب في الإصابة بنزيف المخ وتكوين جلطات الدم، فإذا انتقلت إلى المخ، فقد تسبب سكتة دماغية.

طرق الوقاية

إدارة ضغط الدم والكوليسترول والسكري

اتباع نظام غذائي صحي

زيادة تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

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