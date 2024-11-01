احذر تناول هذه الأطعمة ليلا.. تسبب ضيق الشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في صحة الجسم، خاصة ما نتناوله ليلاً، إذ يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النوم والصحة العامة.

وهناك بعض الأطعمة عند تناولها تساهم في زيادة ضيق الشرايين، وتؤثر سلبًا على صحة الدماغ.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، هناك قائمة بالأطعمة التي تسبب ضيق الشرايين:

-الأطعمة الدهنية المشبعة

اللحوم المصنعة والأجبان كاملة الدسم من أكثر الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، ما يؤدي إلى زيادة مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي يساهم في تصلب الشرايين.

- الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وبتناولها ليلاً، ترفع مستويات الكوليسترول في الدم، كما تزيد من ترسب الدهون في الشرايين، ما يرفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

- الحلويات

تناول الحلويات قبل النوم يرفع من مستويات السكر في الدم، ما يزيد من إنتاج الأنسولين ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والذي بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

- الوجبات السريعة

تساهم الوجبات السريعة في احتباس الماء في الجسم ورفع ضغط الدم، ما يزيد الضغط على القلب والشرايين، ويرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

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